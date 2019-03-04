شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالقاهرة: البرنامج الوطنى للحرف يمول 50 مشروعا بـ66 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن البرنامج الوطنى للحرف والصناعات اليدوية، "بارع" يمول أكثر من 50 مشروعا بمختلف الصناعات الحرفية، بإجمالى 66 مليون ريال.



السفارة السعودية بالقاهرة

وقالت السفارة السعودية :"البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، يموّل أكثر من 50 مشروعاً بمختلف الصناعات الحرفية بمبلغ إجمالي يتجاوز الـ 66 مليون ريال، بما يساهم بشكل مباشر في توفير أكثر من 500 فرصة عمل جديدة للحرفيين والحرفيات من أبناء الوطن".