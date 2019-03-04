شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرا عدد 4.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد التراجعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 23.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.21%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.60% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 80.81% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.55%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.