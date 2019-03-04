شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صالح كامل يترأس اجتماعات الغرفة الإسلامية ويشييد ببرنامج مصر الإصلاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية اجتماعات الغرفة التى انطلقت اليوم فى القاهرة، فى إطار فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى أنطلق مساء السبت.

وكان الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الإسلامية أعلن خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن الغرفة الإسلامية ستتبني كافة المبادرات الهادفة الي تحقيق التنمية بدول القارة السمراء.



جانب من المشاركين

وأضاف أن مصر تتمتع بعدد من الميزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية.

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وتطرق إلى الحديث عن المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها مصر والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.