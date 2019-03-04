الذهب يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، اليوم الإثنين، مع تماسك الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة وسط آمال بتهدئة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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وفي الساعة 10 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.5% إلى 1286.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 25 يناير في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1288 دولارا للأوقية.

وهوى الذهب 2.6%، الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي له في أكثر من عام ونصف العام.