«منشآت» تفوز بالمركز الأول في جائزة رواد التسويق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالمركز الأول في جائزة رواد التسويق، وذلك في مسار أفضل فعاليّة ضمن حفل الجائزة، والذي أقيم في الرياض السبت الماضي حيث تسعى الجائزة لتعزيز ممارسات التسويق من خلال العمل مباشرة مع الجهات التي تخطط لحملات تسويقية أو مسؤولة عنها سواء كانت ربحية كشركات ومؤسسات عالم الأعمال أو غير ربحية كالمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وأوضح نائب محافظ “منشآت” للتواصل محمد البلوي أن فوز منشآت بالمركز الأول في مسار أفضل فعاليّة جاء عن تنظيمها لملتقى “بيبان” بنسخته الرابعة في منطقة مكة المكرمة، والذي شهد حضور أكثر من 79 ألف زائر وزائرة استفادوا على مدى 4 أيام من عدد من الخدمات والمنتجات المميزة الموجهة للشغوفين بممارسة العمل الحر وتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، وللباحثين عن آفاق جديدة لنمو منشآتهم الصغيرة والمتوسطة.

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وبين أن منشآت حصدت المركز الأول بالجائزة بعد منافسة مع عدد من المرشحين في مسار أفضل فعاليّة وتحقيقها لأعلى النسب في المعايير الإبداعية، ومقاييس نجاح الحملة وصداها، والجرأة وجودة الإنتاج، واحترام الأعراف وموافقة الحملة لبيئة الإعلان.

وأشار نائب المحافظ للتواصل أن منشآت نظمت ملتقى بيبان في مناطق الرياض، القصيم، عسير، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما ستنظمه في مناطق أخرى خلال العام الجاري (2019) وسيتم الإعلان عنها في حينه، وذلك لدعم أعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة، ووصولا لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20 إلى 35%.

يذكرأن منشآت تقيم عددا من الفعاليات المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها: ملتقى بيبان وملتقى الامتياز التجاري “الفرنشايز” والملتقى السعودي للشركات الناشئة، إذ تسعى إلى دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحرص على تلبية احتياجاته من خلال تقديم عدد من المنتجات والخدمات التطويرية والتدريبية والإرشادية الداعمة لها.