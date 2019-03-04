التلفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

نقل التلفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الاثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.

وقال التلفزيون في شريط أخبار بثه إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

وبحسب التلفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

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