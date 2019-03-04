وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد بالبورصة

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، مؤتمر زيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد المصري، والذي استضافته البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثننين، يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وحضر افتتاح المؤتمر مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من المستثمرين، وأعضاء المجتمع المدني.

وقرعت الوزيرة، ورئيس البورصة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، جرس البورصة المصرية، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.

وأكدت الوزيرة أهمية المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، وأن الوزارة تدعم سيدات الأعمال ومشروعات المرأة، بتخصيص نحو 50% من المنح للمرأة.

وأعرب رئيس البورصة عن التزامه الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وقال فريد، إن مجلس إدارة البورصة يضع نصب أعينه دعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، موضحا أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويحسن من حياة المواطنين.

وأضاف أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات، وهو ما ستعمل البورصة على تعزيزه لدى الشركات المقيدة.

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وتابع قائلا: “معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10.2% خلال عام 2018 مقابل 9.6% خلال عام 2017 ، ليؤكد رئيس البورصة أن قرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الادارة”.

وكانت البورصة وقعت مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في يوليو 2017 لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.

وتعمل البورصة المصرية بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة، وفقا للبيان.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الاستثمار والتمكين الاقتصادي للمرأة هو الذي سيساهم في التنمية، مشيرة إلى إطلاق تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي.

وعرضت مؤسسة التمويل الدولية، تقريرا خلال المؤتمر عن دور النساء في مجالس الإدارة، والذي خلص إلى تفوق أداء الشركات المصرية التي تراعي التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة على الشركات التي تقتصر مجالسها على الذكور.

كما تمتع الشركات التي تراعي التنوع في مجلس إداراتها بأرباح أعلى وديون أقل وسياسات حوكمة أفضل ومعدل احتفاظ بالموظفين مقارنةً بالشركات التي تقتصر في إدارتها على الذكور وحدهم، بحسب التقرير.

كما أظهر التقرير نموًا أعلى منها بواقع 2% في عائدات الأسهم، و4% في عائدات الأصول و5% في عائدات المبيعات بالشركات التي تراعي التنوع من الجنسين في مجلس إدارتها، علمًا أن مشاركة المرأة لا تتعدى على الرغم من ذلك كله نسبة 14% من مجمل مقاعد مجالس الإدارة في مصر.

وقال وليد لبدي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبا واليمن: “إن النساء توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار”.

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