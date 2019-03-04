شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الإسلامية تبحث تأسيس شركات لتنفيذ مشروعات فى الدول الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية، ضرورة الاتفاق على مشروعات فى الدول التى تشهد انعقاد اجتماعات الغرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الغرفة الإسلامية تبحث تأسيس شركات يمثل فيها رؤساء الغرف المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف الشيخ صالح كامل خلال اجتماع الغرفة المنعقد في القاهرة، أن الاجتماعات السابقة للغرفة كان يحدث فيها توافقات ورؤى فقط، لكن ما نحتاجه فعليا هو تأسيس كيانات يمكن لها أن تنفذ مشروعات على أرض الواقع سواء فى أفريقيا أو آسيا.

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وأوضح رئيس الغرفة الإسلامية، أن الغرفة انتهت إلى انتخاب هيئة مكتب الغرفة وكذلك اعتماد نتائج الدورة 27 للغرفة والتى انعقدت فى اندونيسيا خلال 2018.