البترول الكويتية توقع اتفاقا مع بريطانيا لقروض حتى 3 مليارات دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم، الاثنين، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية بخصوص قروض وتسهيلات ائتمانية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وقالت المؤسسة في بيان إن الهيئة ستقدم قروضا وتسهيلات ائتمانية لصادرات سلع وخدمات بريطانية مستثمرة في مشاريع تنفذها المؤسسة الكويتية ووحداتها.
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