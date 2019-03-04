شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية توقع اتفاقا مع بريطانيا لقروض حتى 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم، الاثنين، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية بخصوص قروض وتسهيلات ائتمانية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

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وقالت المؤسسة في بيان إن الهيئة ستقدم قروضا وتسهيلات ائتمانية لصادرات سلع وخدمات بريطانية مستثمرة في مشاريع تنفذها المؤسسة الكويتية ووحداتها.