ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات النقل والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحا 1.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.51 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 95.6 مليون سهم محققة ما قيمته 162.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1996 صفقة لـ33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 19 سهما، واستقر 5 أسهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.34%، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزى سيرفس القابضة بنسبة 2.44%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الإثمار القابضة بنسبة 4.04%، ثم شركة دى اس بى انترتمينتس بنسبة 3.46%.
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