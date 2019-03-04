شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح لوك أويل الروسية فى الربع الأخير من 2018 إلى 159 مليار روبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لوك أويل، ثاني أكبر منتج نفط روسي، اليوم الاثنين، إن صافي ربح الربع الأخير من 2018 نما إلى 159 مليار روبل (2.42 مليار دولار) من 120.5 مليار روبل قبل عام.
وبلغت إيرادات الربع الرابع تريليوني روبل فى حين سجلت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات، واستهلاك الدين 278.3 مليار روبل، صعودا من 223.7 مليار في الفترة المقابلة من 2017، بحسب الشركة.
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