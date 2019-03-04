شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" توافق على قيد أول شركة ببورصة النيل فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على أوراق تسجيل أول شركة تتقدم للقيد ببورصة النيل فى 2019، وهى شركة سبيد ميديكال. وتمتلك شركة سبيد ميديكال، سلسلة معامل، وتستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمويل التوسعات وإنشاء مستشفى بطريق الإسماعيلية الصحراوي. ويدير طرح شركة سبيد ميديكال مجموعة "أسطول للاستشارات المالية".

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