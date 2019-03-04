الاقتصاد

تراجع حاد في أسعار الذهب

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كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل فى سوق الصاغة المصري بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67%، لتنخفض الأوقية من 1293 دولار إلى 1287 دولار فى إطار مسلسل استمرار تراجع سعر الذهب للأسبوع الثانى على التوالى.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..

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عيار 18 : 540 جنيها

عيار 21 : 630 جنيها
عيار 24 : 720 جنيها
الجنيه : 5040 جنيها
السعر العالمي : 1287 دولار
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك...

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