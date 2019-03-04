تراجع حاد في أسعار الذهب

كتب إسلام سعيد تراجعت أسعار الذهب قبل قليل فى سوق الصاغة المصري بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67%، لتنخفض الأوقية من 1293 دولار إلى 1287 دولار فى إطار مسلسل استمرار تراجع سعر الذهب للأسبوع الثانى على التوالى. وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى.. Advertisements عيار 18 : 540 جنيها عيار 21 : 630 جنيها

عيار 24 : 720 جنيها

الجنيه : 5040 جنيها

السعر العالمي : 1287 دولار

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