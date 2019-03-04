شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء دراجات هارلي- ديفيدسون لعيوب خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء دراجات هارلي- ديفيدسون ”STREET XG750A“لاحتمالية تآكل بعض مكونات الفرامل قد يؤدي إلى ضعف استجابة الفرامل مما يشكل خطر وقوع حادث.



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