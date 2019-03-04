أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الخامس على التوالي

انخفضت أسعار الذهب في مصر، 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه أمس، لتواصل تراجعها لليوم الخامس على التوالي في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 630 جنيهًا مقابل 633 جنيهًا أمس.

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وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 540 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 720 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5040 جنيهًا.

وعالميًا،ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن نزلت في الجلسة السابقة عن حاجز 1300 دولار المهم إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، مع تراجع الدولار بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1294.05 دولار للأوقية، بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1296.10 دولار.

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