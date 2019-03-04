شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار علاء عز أمينا للغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، اختيار الدكتور علاء عز أمينا عاما لاتحاد الغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين عام مساعد. Advertisements جاء ذلك فى اطار الاجتماعات التى يعقدها اتحاد الغرف الأفريقية، فى مصر برئاسة أحمد الوكيل، فى ختام فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى انطلق مساء السبت الماضى. يشارك في الاجتماعات المنعقدة الآن فى أحد فنادق القاهرة قرابة 34 رئيس اتحاد غرف افريقية، لمناقشة مستقبل عمل الغرف الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وكذلك بحث سبل تذليل عقبات حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء.

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