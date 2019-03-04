البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، المواطنين من تداول أى من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التى تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابات أو العلامات، خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا أنها غير قابلة للتداول الرسمى.
وأضاف المصدر، أن وضع تلك العلامات والأختام من قبل مواطنين، على فئات النقد الورقية التى يصدرها البنك المركزى المصرى، تفقدها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يواكب كافة التطورات الدولية الخاصة بعلامات تأمين البنكنوت، والتى تتضمن عدم وضع أختام أو علامات على فئات النقد الورقية معمول بها فى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح بما يتعلق بفئات النقد الورقية والبنكنوت".
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