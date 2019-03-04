شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، ومالت تعاملات المصريين للبيع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 18893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 710 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.