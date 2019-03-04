التضخم في تركيا يأبى تسجيل تراجع مؤثر قبل الانتخابات المحلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين تراجع معدل التضخم في تركيا بصورة طفيفة في شباط/فبراير، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يزال شوكة في جانب الحزب الحاكم الذي يستعد لانتخابات محلية مهمة في آذار/مارس الجاري.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية "تركستات" اليوم أن التضخم السنوي سجل 19.67% في شباط/فبراير، بتراجع طفيف عن كانون ثان/يناير الذي بلغ التضخم فيه 20.35% .

وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 29.25% .

وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي "العدالة والتنمية" في بيع الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بصورة مباشرة في مسعى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

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ويعد الأداء الاقتصادي من القضايا الرئيسية للناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من آذار/مارس الجاري.

وكان أردوغان قال في فعالية انتخابية أمس الأول السبت إنه يسعى لخفض التضخم ليتراوح بين 6 و 7%، دون أن يوضح كيف سيقوم بذلك.

كان معدل التضخم في تركيا سجل 2ر25% في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل في 15 عاما، قبل أن يبدأ في التراجع في الأشهر التالية.