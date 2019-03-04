شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأعمال" القطاع الخاص شريك رئيسى لتطوير منظمومة السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال ندوتها التى نظمتها تحت عنوان " العلاقات التجارية والاقتصادية" مع سفارة المجر بمصر بحضور بيتر كافاك السفير المجرى سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وبدأت فاعليات الندوة بدقيقة حداد على أرواح مصابى حادث "محطة مصر"، ثم تطرق الحديث عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى عدة قطاعات اقتصادية مختلفة، وتحديداً قطاع النقل بعد الحادث الأخير.

وأدارت الجلسة الحوارية للضيوف مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتى أكدت على رغبة الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديداً القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن ناحيتة قال بيتر كافاك سفير المجر بمصر، أن توقيع مصر والمجر وروسيا لاتفاقية لتوريد 1300 عربة قطار لشبكة قطارات مصر تعمل على تعزيز منظومة السكك الحديدية بمصر مستقبلاً، مؤكدا ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى والتكنولوجى بين مصر والمجر ونقل الخبرات المجرية فى مجال تطوير نظم الأمان للقطارات المصرية وتنشيط السياحة بين البلدين.

ومن جانبه قال جمال أبو على الأمين العام للجمعية، أن اللقاء تطرق إلى التطورات الاقتصادية فى المجر التى أصبحت تحقق أعلى نسب زيادة فى الناتج القومى فى أوروبا، فيما شدد الأمين العام للجمعية على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى والتكنولوجى، بالإضافة إلى سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص بين البلدين، ومن بينها الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعيات شباب الأعمال بدولة المجر، وكذلك مشاركة الجمعية مع الوفد التجارى المجرى القادم لمصر منتصف الشهر القادم.

ومن جانبه شدد بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المجرية فى زيادة الصادرات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى سبل إحياء الشركة المصرية للملاحة وإعداد الدراسات الفنية للنفاذ التجارى إلى السوق الأفريقية، بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والمجر فى القطاع السياحى وتعزيز التعاون بالمشاركة مع هئية تنشيط السياحة بمصر.

ومن جانبه قال عادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة جادة فى تطوير قطاع النقل بشكل عام والسكة الحديدية بشكل خاص، والذى ظهر جلياً من خلال إنشاء جهاز لتنظيم النقل، والتى تعد أولى الخطوات الهامة لتأهيل المناخ التشريعى لقطاع نقل الركاب، مؤكداً أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال شريك رئيسى فى تطوير القطاع، حيث كانت قد تقدمت فى وقت سابق بتصور كامل لتطوير القطاع يشمل الجوانب التشريعية، والتنفيذية والتى تكفل التشغيل بسعر عادل وتراعى البعد الاجتماعي.

وأكد رئيس لجنة النقل بشباب الأعمال، أن المبادرة الخاصة بـ"شباب الأعمال"، لاقت تحرك تشريعى من قبل الدولة ووضع بنود رئيسية للائحة التنفيذية لجهاز تنظيم النقل وهى الخطوة الأهم والتى سيترتب عليها كل الأثار التنظيمية، مشدداً أن تشكيل مجلس إدارة الجهاز لابد أن يضم كوادر لإحداث فارق سريع، مضيفاً ": شباب الأعمال ستمضى قدماً لاستكمال المسيرة، لضمان إنطلاق القطاع بصورة قوية، من خلال دورها ومن خلال التجهيز لمؤتمر بحضور كافة الإطراف "ممثلين الحكومة والتشريع والمجتمع المدني"، بهدف خلق حوار تشارك فى كل الفئات يكون أساسا قويا لوضع اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم النقل".

ومن ناحية آخرى أكد محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، إلى أهمية تحديث نظام القطارات بمصر وإيجاد حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية وتدريب ورفع كفاءة العامل البشرى وتطوير النقل البرى والبحرى المصرى وإضافة خطوط جديدة فى محافظات مصر، مضيفاً "سنعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تطوير شامل وتحديث كامل لنظام القطارات بمصر لتصبح منظومة متكاملة".

وشدد علام، على أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها للدورة الـ31 للاتحاد الإفريقى على دعم سبل التعاون فى قطاع " النقل" بين الدول الإفريقية، حيث تم دعوة الاتحاد الدولى للسكك الحديدية، للمشاركة فى أعمال لجنة البنية التحتية التابعة للاتحادة الإفريقى والمعنية بالرؤية التمويلية وتحديد الفرص المتاحة للتعاون الإفريقى فى مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى استكمال خطوط السكك الحديدية مع السودان، وخطوط السكك الحديدية "البحرية" بين الإسكندرية وبحيرة فكتوريا.

ونوه علام، إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير النقل البحرى من خلال 50 مركب بالبحر الأحمر والمتوسط، وهو قطاع جاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه، فى مراكز مهمة على رأسها "المركز اللوجستى بـ 6 أكتوبر - والإسكندرية - والعلمين - والعين السخنة - وأسوان"، مؤكداً وجود تواصل جاد بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف به مصر جذب رؤؤس الأموال والفرص الاستثمارية الأجنبية بالقطاع.

الجدير بالذكر، أن الندوة شارك فيها جمعية رجال أعمال المصريين وممثلى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، وعدد من السفارات الأجنبية أبرزها روسيا والمجر واليونان وأفريقيا.

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