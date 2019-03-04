شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرا عدد 1.71 نقطة ليصل إلى مستوى 2640.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 41.7 مليون سهم محققة ما قيمته 65 مليون درهم من خلال تنفيذ 687 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 10 أسهم.

وتراجع قطاعى البنوك بنسبة 0.06%، التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.90%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.49%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.83%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 0.73%.