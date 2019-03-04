شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب يصدر قرارا بتكليف محمد شحاته برئاسة مركز كبار الممولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بتكليف محمد ماهر شحاته رئيسا لمركز كبار الممولين، بجانب عمله كمساعد لرئيس المصلحة. يذكر أن محمد ماهر شحاته، تدرج فى الوظائف بالمصلحة من مدير شئون فحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان ثم مديرا عاما للفحص بضرائب المهن الحرة ثان وبعد ذلك كرئيس لمامورية ضرائب المهن الحرة ثان حتى أصبح رئيسا لمركز كبار ممولى المهن الحرة منذ سبتمبر 2017 ثم مساعدا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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