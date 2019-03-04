شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن شراء 625 ألف طن من القمح فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 625 ألف طن من القمح فى مناقصة عالمية. وأوضح مشترى الحبوب الحكومى أن متوسط سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن وأن الكمية للتسليم من أبريل إلى يونيو.

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