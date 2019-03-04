شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية فبراير 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي بلغ نحو 2 مليار و725 مليون جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 953 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك تضمن إفراج جمارك الاسكندرية نحو 4800 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى مليار و472 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي، وهو الشهر الثاني لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالى ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية وتنمية نحو 440 مليون جنيه.

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وأوضح رئيس مصلحة الجمارك ان جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي اعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من 656 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي الي جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الي إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 807 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 533 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بقيمة نحو 117.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 44 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 862 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر فبراير 2019 بقيمة بلغت 719 مليونا جنيها وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بقيمة نحو 395 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 19 مليون جنيه.