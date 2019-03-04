الان تتابع وزير الاتصالات: السعودية تنتج 40% من خامات صناعة الأجهزة الذكية في العالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عبدالله السواحة أن 40 % من الخامات المستخدمة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم إنتاج السعودية.
وأضاف السواحة، في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للجوال، في مدينة برشلونة الإسبانية، إن ” 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية”.
مشيرا إلى أن شركة “آرم” التي تملكها شركة “سوفت بنك” اليابانية وصندوق “رؤية” السعودي للاستثمار، هي أكبر منتج لمعالجات الهواتف الذكية في العالم، كما أن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية تنتجها شركة “سابك” السعودية للبتروكيماويات.
وأضاف السواحة أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات: السعودية تنتج 40% من خامات صناعة الأجهزة الذكية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.