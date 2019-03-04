الان تتابع السعودية تعلن شراء 625 ألف طن من القمح في مناقصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:26 ص, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن الرياض- الخليج 365: قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 625 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.وأوضح مشتري الحبوب الحكومي أن متوسط سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن وأن الكمية للتسليم من ابريل نيسان إلى يونيو

حزيران.

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