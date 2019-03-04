180 مليونا لمحطة تحويل الهنداوية لخدمة وسط جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس تشغيل محطة تحويل «الهنداوية»، إحدى أحدث محطات التحويل في محافظة جدة، بتكلفة إجمالية 180 مليون ريال لخدمة وسط جدة.
وقالت السعودية للكهرباء في بيان إن محطة الهنداوية بدأت التشغيل الأسبوع الماضي، وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 180 مليون ريال، وأنشئت لغرض تدعيم استقرار الشبكة وزيادة موثوقية الطاقة الكهربائية لعدد من الأحياء الرئيسية في محافظة جدة.
وأضافت أن المحطة الجديدة تتلقى حاجتها من الطاقة الكهربائية من عدد من محطات التوليد في جدة، وتخدم أعدادا كبيرة من المشتركين في أحياء وسط جدة.
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