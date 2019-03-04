صدارة تبدأ أعمال مشروع نظام نقل أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت شركة صدارة للكيميائيات أمس الأعمال الإنشائية لمشروع نظام أنابيب نقل مادتي أكسيد الإيثلين (EO) وأكسيد البروبلين (PO)، والذي سيخدم كتلة صناعية مهمة في مجمع بلاسكيم (PlasChem Park).

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وأوضحت الشركة أمس أن النظام سيشتمل على نقاط عدة لتوزيع أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبلين على مستثمري مجمع «بلاسكيم» ممن سيستخدمون هاتين المادتين وغيرهما، لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المتخصصة مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد البناء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، وكيميائيات معالجة المياه، وكيميائيات التعدين، والاستخدامات المتعلقة بالطلاء والدهان، ومكونات المستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات وغيرها.

ووقعت «صدارة» خلال مايو 2018 عقد الأعمال الهندسية التفصيلية مع شركة الخدمات الهندسية «أميك فوستر ويلر آند بارتنرز» في الخبر، بهدف تنفيذ أعمال التصميم والأعمال الهندسية وتحديد مواصفات المواد والتوريد لخطي أنابيب مصنوعين من مواد خاصة، يمتدان لمسافة 7 كلم، بهدف نقل مادتي أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبلين من مصانع صدارة إلى مجمع «بلاسكيم».

ويعد نظام نقل أكسيد الإيثلين (EO) وأكسيد البروبلين (PO) الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها، وسيتيح لمستثمري مجمع «بلاسكيم» إمكانية الحصول على هاتين المادتين من منتجات صدارة بشكل مباشر في منشآتهم، بما يدعمهم في تلبية الطلب على المنتجات النهائية في السوق السعودي والأسواق الدولية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إنشاء نظام أنابيب، لنقل أكسيد الإيثلين وأكسيد البروبلين.