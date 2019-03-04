القيمة السوقية للأسهم تحافظ على مستويات تريليونين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حافظت القيمة السوقية للأسهم السعودية على مستويات 2 تريليون للشهر الثاني من العام الحالي بنهاية فبراير. وبحسب تقرير أداء السوق المالية السعودية لشهر فبراير 2019، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر 2.01 تريليون ريال، (536.13 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر يناير بلغت نســــبته 0.73%. وأوضح التقرير الذي نشرته «تداول» أمس على موقعها أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر فبراير بلغت 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) وذلك بانخفاض نســــبته 31.09% عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر فبراير 2.04 مليار ســــهم مقابل 2.89 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بانخفاض 29.53%. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة فقد بلغ 1.80 مليون صفقة مقابـــل 2.47 مليون صفقة تم تنفيذها خلال يناير 2019، بانخفاض نســــبته 27.05%. وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» عند مستوى 8,492.70 نقطة، منخفضا 67.25 نقطة 0.79% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. Advertisements وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر يوم 6 فبراير عند مستوى 8,633.33 نقطة. وبلغ عدد أيام التداول خلال فبراير 20 يوما مقابل 23 يوما خلال يناير 2019. أداء السوق السعودية في فبراير: القيمة السوقية للأسهم 2,010.49 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة 47.00 مليار ريال عدد الأسهم المتداولة 2.04 مليار سهم عدد الصفقات المنفذة 1.80 مليون صفقة عدد أيام التداول 20يوما



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