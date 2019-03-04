تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحا عدد 5.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5267.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.940 نقطة ليصل إلى مستوى 5440.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.28% خاسرا عدد 13.540 نقطة ليصل إلى مستوى 4762.18 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 43.6 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار كويتى عبر 1729 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاعى الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%.
وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8%، تليه بيان بنسبة 5.66%، ثم مراكز بنسبة 5.02%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.48% ثم تحصيلات بنسبة 9.79%، ثم العقارية بنسبة 8.93%
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