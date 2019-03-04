شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع الاثنين، في آسيا كما في معظم الأسواق الإقليمية. وفي الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 26 سنتا ليبلغ سعره 56,06 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أيار/مايو فقد ربح 27 سنتا إلى 65,43 دولارا.

وكانت أسعار النفط أغلقت الجمعة، على انخفاض بعد نشر مؤشرات حول الاقتصاد الأميركي يمكن أن تثير القلق بشأن متانة الطلب على الطاقة في البلاد. فقد تراجع سعر برميل برنت 1,24 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما خسر برميل النفط الخفيف 1,42 دولار.