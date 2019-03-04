شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في آسيا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أسعار النفط أغلقت الجمعة، على انخفاض بعد نشر مؤشرات حول الاقتصاد الأميركي يمكن أن تثير القلق بشأن متانة الطلب على الطاقة في البلاد. فقد تراجع سعر برميل برنت 1,24 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما خسر برميل النفط الخفيف 1,42 دولار.
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