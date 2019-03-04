شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعب غاز يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.
وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصري للبحث والتنقيب.
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