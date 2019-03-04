شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ينعش الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وهبط الدولار نحو 0.1% مقابل العملات الرئيسية. وارتفع البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية. كما زادت الفضة 0.2% إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2% أيضًا إلى 858.35 دولار للأوقية.
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