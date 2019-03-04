شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.. ارتفع من 3.5 لـ4.1 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت الاكتشافات التى وصلت إليها مصر مؤخرا لحقول الغاز الطبيعى، فى زيادة حجم الإنتاج منه بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة حقل ظهر والذى يعد من أكبر اكتشافات حقول الغاز الطبيعى فى الفترة الأخيرة، والذى ساعد تزايد الإنتاج به، فى وصول الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووقف استيراده نهائيا منذ شهر سبتمبر 2018.

بيانات رسمية حديثة، كشف عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول التطور الذى شهده حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر خلال عام 2018، حيث ارتفع إجمالى الإنتاج من 3.5 مليون طن فى بداية العام، حتى وصل إلى 4.1 مليون طن بنهايته.

وطبقا لتلك البيانات، يقدم ”الخليج 365” التطور فى حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى على مدار عام 2018 "شهر بشهر"، والتى جاءت كالتالى:

- بلغ الإنتاج فى يناير 3.595 مليون طن.

- سجل إنتاج الغاز الطبيعى 3.191 مليون طن فى فبراير.

- ارتفع حجم الإنتاج فى مارس إلى 3.437 مليون طن.

- سجل إنتاج الغاز الطبيعى فى شهر أبريل 3.417 مليون طن.

- شهد إنتاج الغاز الطبيعى ارتفاعا خلال شهر مايو، بالغا 3.881 مليون طن.

- فى يونيو، سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 3.805 مليون طن.

- بلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى شهر يوليو 3.873 مليون طن.

- ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى خلال شهر أغسطس إلى 4.023 مليون طن.

- واصل إنتاج الغاز الطبيعى ارتفاعه فى شهر سبتمبر، بالغا 4.153 مليون طن.

- وفى شهر أكتوبر، ارتفع حجم الإنتاج إلى 4.176 مليون طن.

- سجل حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى نوفمبر 3.619 مليون طن.

- وفى ديسمبر، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ليصل إلى 4.178 مليون طن.

وفى السياق ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2018، بلغ 45.802 مليون طن، بينما بلغ إنتاج مصر من السولار 6.818 مليون طن، مقابل 7.104 مليون طن فى عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 4% تقريباً.