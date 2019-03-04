"الاستثمار" والأمم المتحدة تطلقان مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبى. تتم الفعاليات ظهرا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور العديد من قيادات مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة وممثلى الاتحاد الأوروبى.

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