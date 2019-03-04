استهداف توطين خدمة توصيل الطلبات بالتطبيقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_الرياض تعمل هيئة النقل العام مع شركائها في الوزارات الأخرى ذات العلاقة على توطيـن قطاع توصيـل الطلبات عبر التطبيقات، وذلك بحسب رئيس هيئة النقـل العـام الدكتور رميـح الرميح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية فـي «لقـاءات 2019 ،«بعنـوان «استشـراف اتجاهـات التوظيف في ظل رؤية المملكـة 2030 .



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