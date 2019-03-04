30285 شهادة إعفاء من ضريبة المسكن الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الإسكان أكثر من 30 ألف شهادة استحقاق الكترونية حتى نهاية فبراير الماضي، لسداد ضريبة القيمة المضافة عن مواطنين يرغبون في تملك مسكنهم الأول.

وبلغ عدد شهادات الاستحقاق الصادرة عن طريق بوابة الضريبة 30285 شهادة حتى نهاية فبراير 2019.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.

وكانت وزارة الإسكان، أطلقت في 9 يوليو الماضي، البوابة الالكترونية لإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية أو غيرهما، لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق من خلالها، وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول».

وتأتي مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن مبادرات عدة اتخذتها وزارة الإسكان السعودية لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية لتسهيل تملكهم المسكن الأول.

ويمكن لأي مواطن يرغب في تملك منزل الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

وتتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقة الشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

وشهد مطلع 2018 إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما أعلنت 16 جهة حكومية إطلاق «برنامج الإسكان «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، ويتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.