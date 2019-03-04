شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تستهدف تدريب 500 من مديرى المطاعم السياحية فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى وزارة السياحة أهمية قصوى لمجال صحة وسلامة الغذاء فى المنشآت السياحية، وذلك حرصا منها على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالطعام الآمن وسلامته حفاظا على صحة الأغذية والمشروبات المقدمه للسائحين.

ومن أجل ذلك تستهدف وزارة السياحة تدريب 500 من مديرى المطاعم السياحية بمصر فى ست محافظات خلال العام 2019، حيث بدأت بالفعل الدورات فى القاهرة على مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 50 مديرا من مديرى المطاعم السياحية، ثم سيتم بعد ذلك استكمال التدريب بباقى المحافظات السياحية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت إلى أنه من المقرر أن تتولى أعمال الدورات التدريبية الفرع الإقليمى للشركة الدولية المتخصصة فى الصحة العامة والبيئة وصحة وسلامة الغذاء الآمن.

وقالت وزارة السياحة: إن هذا يأتى فى ضوء الخطة العاجلة للوزارة للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى قطاع السياحة وخاصة فى مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، وأكدت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب على أن تدريب العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات وزارة السياحة؛ وذلك لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان زيارتهم للمقصد السياحى المصرى مرات عديدة.

وأوضحت أن رفع كفاءة العنصر البشرى يعتبر أحد الملفات الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى من مجلس النواب.