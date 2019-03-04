شكرا لقرائتكم خبر عن «كفالة» يوقع خامس اتفاقية تعاون للتمويل والان نبدء بالتفاصيل
ووقَّع الاتفاقية عن «كفالة» المدير العام همام هاشم، وعن الشركة الرئيس التنفيذي عماد الشريع.
وبيَّن هاشم أن الشراكة ستؤدي دورا فاعلا في تنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة خيارات التمويل، التي ترتكز أهدافها على دعم شريحة أكبر من أصحاب هذه المنشآت.
وأكد حرص البرنامج على استمرارية التعاون مع شركاء النجاح لتوفير خدماته للمزيد من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد الاتفاقية الخامسة التي تم التوقيع معها في مجال التمويل، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع شركات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تتمثل في رفع رأسمال برنامج «كفالة».
كانت هذه تفاصيل خبر «كفالة» يوقع خامس اتفاقية تعاون للتمويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.