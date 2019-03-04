شكرا لقرائتكم خبر عن «كفالة» يوقع خامس اتفاقية تعاون للتمويل والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» اتفاقية تعاون جديدة مع «الشركة السعودية للتمويل»، تهدف إلى زيادة حجم التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعياً لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال الواعدة، باعتبارها إحدى المحركات المهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقَّع الاتفاقية عن «كفالة» المدير العام همام هاشم، وعن الشركة الرئيس التنفيذي عماد الشريع.

وبيَّن هاشم أن الشراكة ستؤدي دورا فاعلا في تنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة خيارات التمويل، التي ترتكز أهدافها على دعم شريحة أكبر من أصحاب هذه المنشآت.

وأكد حرص البرنامج على استمرارية التعاون مع شركاء النجاح لتوفير خدماته للمزيد من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد الاتفاقية الخامسة التي تم التوقيع معها في مجال التمويل، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع شركات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تتمثل في رفع رأسمال برنامج «كفالة».