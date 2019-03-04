شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السدحان رئيسا تنفيذيا لبنك الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارته بتعيين الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من تاريخ 01 /04/ 2019. خلفا للأستاذ عبدالمجيد بن عبدالله المبارك والذي قدم استقالته اعتبارا من نهاية عمل يوم 31 /03/ 2019، وتقدم المجلس بشكره وتقديره للأستاذ المبارك على جهوده وخدمة البنك لأكثر من 25 عاما.

ونظرا لما أعلنه البنك مؤخرا عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي وأهميتها الإستراتيجية، فقد قرر المجلس تعيين الأستاذ المبارك، لما لديه من خبرة، في الإشراف على فريق عمل البنك لهذا المشروع الهام.

الجدير بالذكر أن الأستاذ السدحان زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وزميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ولديه خبرة طويلة تناهز 22 عاما في القطاع المالي تتضمن البنوك وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول - المدير المالي لبنك الرياض مطلع عام 2018، كما شغل عدة مناصب في القطاع العام منها مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، المدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل، وكيل المحافظ للرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي. ولقد أمضى الأستاذ السدحان ما يزيد على 18 عاما من عمله الوظيفي في شركة كي بي ام جي السعودية، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي/ شريك إداري، ورئيس اللجنة الاستشارية.

كما أن الأستاذ طارق السدحان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة ايكول دي بونت بزنس سكول - فرنسا، ودرجة الدبلوم العالي في التجارة الدولية من جامعة أدنبره - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.