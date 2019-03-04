شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار ريال أرباح التصنيع في عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

انعكست النتائج المالية لشركة التصنيع الوطنية بشكل إيجابي في إعلان نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، حيث ارتفعت أرباحها خلال العام إلى مبلغ 1.2 مليار ريال بنسبة 68% مقارنة بمبلغ 716 مليون ريال للعام السابق 2017م.

وأقامت الشركة مؤخرا مؤتمرا صحفيا بمقر الشركة الرئيس بالرياض؛ لإعلان النتائج المالية بحضور المهندس مطلق بن حمد المريشد، الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ فواز بن محمد الفواز، نائب الرئيس التنفيذي للمالية؛ لإلقاء مزيد من الضوء على النتائج المالية النهائية الموحدة لفترة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

وأكد المريشد على إيجابية النتائج المالية وما يعكسه ذلك من قوة للشركة واستثماراتها وقدرتها على النمو والتوسع، ويعزز الثقة في أداءيها المالي والتشغيلي، ويمكنها من استثمار جهود كبرى وإسهامات مقدرة بذلتها أسرة التصنيع الواحدة، ودعم لا محدود وتواصل حثيث قدمه مجلس إدارتها على مدار العام والأعوام السابقة.

من جانبه عبر الفواز عن سعادته بالنتائج المالية الجيدة المحققة خلال العام المالي 2018م، مؤكدا قدرة الشركة على التوسع والنمو، حيث بلغت مبيعات الشركة 11.4 مليار ريال خلال العام 2018م مقارنة بمبيعات قدرها 10.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما وصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى مبلغ 2.7 مليار ريال مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 1.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 69%.