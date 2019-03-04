شكرا لقرائتكم خبر عن 225.5 % ارتفاع تداول العملات المعدنية خلال يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت نسب التداول للعملات المعدنية خلال يناير 2019 على أساس سنوي بمعدل 225.5 % بعد أن وصل حجم العملات المعدنية المتداولة إلى 213.9 مليون ريال، بينما لم يتجاوز حجم التداول في يناير 2018، 65.8 مليون ريال بنمو أكثر من ضعفين ونصف الضعف والتي تشمل سبعَ فئات هي: الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: (هللة واحدة، خمس هللات، عشر هللات، خمس وعشرون هللة، خمسون هللة، وريـال وريالان)، مستمرا في كسر الأرقام القياسية لتداول العملات المعدنية في المملكة منذ البدء في إصدار العملات الجديدة بإصدارها السادس.

وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها عن تصدر فئة الريال المعدني الـ (100) هللة مجموع التداول في قيمة العملات المعدنية بقيمة تجاوزت 80.5 مليون ريال وبنسبة 37.6%، ثم جاءت فئة النصف ريال (50) هللة بنسبة 26.4% وبقيمة تجاوزت 56.5 مليون ريال، وجاءت في المرتبة الثالثة في التداول فئة الـ (200) هللة بنسبة 20.2% وبقيمة 43.2 مليون ريال، ثم فئة الـ (25) هللة بنسبة 12.2% وبقيمة 26.2 مليون ريال، وتم تداول العملات الأخرى ما دون الـ 25 هللة بنسبة 3.6%، كما أن نسبة النقود المعدنية من مجموع النقود المتداولة لم تتجاوز 0.31%.

فيما بلغت قيمة العملات الورقية المتداولة خارج المؤسسة خلال يناير 2019 أكثر من 64.2 مليار ريال، وتصدرت فئة الـ 500 ريال العملات من حيث قيمة التداول بنسبة 71.8% وبقيمة 46.1 مليار ريال، ثم جاءت فئة الـ 100 ريال بنسبة 19.3% وبقيمة 12.4 مليار ريال، أما فئة الـ 50 ريالا مثلت 7% من القيمة الإجمالية في العملات الورقية المتداولة خارج المصرف بقيمة 4.5 مليار ريال.

والجدير بالذكر أن قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له الكثير من الآثار الإيجابية على مستوى تداول العملات المعدنية، كما له إيجابيات على اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي، وذلك كون متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يُقدر بين عشرين سنة إلى خمسٍ وعشرين سنة.