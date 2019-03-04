شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: أكاديمية لتوطين المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

كشف لـ«اليوم» مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الدكتور محمد السديري، عن إطلاق أكاديمية متخصصة بتدريب المواطنين لشغل مناصب القيادات العليا في القطاع الخاص، مبينًا أن عمل الأكاديمية سينطلق خلال الـ30 إلى الـ45 يومًا القادمة، وكذلك التسجيل في الأكاديمية.

وأفصح الدكتور السديري، خلال تصريحه لـ«اليوم»، أن العدد المستهدف هو ألف متدرب، كما سيحصل المتدرب على شهادة «هدف» للكفاءة في قيادة الأعمال، وستؤهل المتدربين كقادة لقيادة المنشآت التي سيتم توطين قياداتها، منوهًا بأن التدريب يتضمن دورات تدريبية، وكذلك ورش عمل، وعروضا وحالات دراسية، وستقدمها بالتشارك معها كبرى الجامعات العالمية.

وأضاف: تعمل الأكاديمية على بناء قيادات وكفاءات تعمل بالقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا في تحديد الكفاءات والقيادات التي يرغب في تنميتها وتطويرها لشغل مناصب قيادية لديه، وستوجه الأكاديمية للوظائف القيادية والإشرافية والوظائف في المناصب العليا للمدراء التنفيذيين، ونواب المدراء التنفيذيين، ومدراء القطاعات، ومدراء الإدارات وهكذا.

وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، خلال الجلسة الحوارية الأولى لملتقى لقاءات الرياض 2019 الذي انطلق في الرياض أمس، أن الوزارة تعمل على ثلاثة مرتكزات لتحقيق ذلك، وهي توقيع عدة اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوطين القطاعات والمهن، وتحفيز القطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لخلق وظائف جديدة.

من جهته، قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح: إن هيئة النقل العام تعمل على توطين عدة قطاعات في مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، ونعمل حاليًا بالشراكة مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، على توفير بيئة العمل المناسبة والجاذبة للسعوديين، وتوفير برامج تأهيل وتدريب لتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع.

من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة تعمل على تضمين مهارات المستقبل في جميع التخصصات القائمة والجديدة، في مراحل الثانوية الصناعية وخطط التدريب الجامعية في كليات المؤسسة، ويتم تصميم مقررات تهتم بمهارات القرن الـ 21، كما بدأت المؤسسة بتأهيل وتدريب الطلاب والطالبات على تخصصات جديدة، ومن بينها: الطاقة المتجددة والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنية الإلكترونيات والتأمين والصحة والسلامة المهنية.

وفيما يخص تأثير الثورة الصناعية على وظائف المستقبل، قال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية د. أحمد الثنيان: تعمل الوزارة على توطين وظائف قيادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تعمل بالشراكة مع وزارة التعليم لمواءمة مسارات التعليم في الجامعات لسوق العمل، واستحداث برامج ابتعاث منتهية بالتوظيف.