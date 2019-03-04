شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويدى يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس الصناعات اليونانى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم مع اثناثيوس سافاكيى رئيس اتحاد صناعات شمال اليونان، غدا الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

ويعقب توقيع مذكرة التفاهم لقاءات ثنائية بين الشركات اليونانية أعضاء الوفد وبين الشركات المصرية.

ويضم الوفد اليونانى شركات تعمل فى تخصصات مختلفة، منها: الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، البناء والتشييد، الماكينات والصناعات الهندسية، المستلزمات الطبية، الصناعات النسجية، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية.

ومن المقرر اصطحاب الوفد فى اليوم التالى الأربعاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيارة مناطق بالإسماعيلية وبورسعيد.