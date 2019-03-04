تعرف على سعر الشقق بمنطقة المعادى

آمنة عبدالعظيم
يرصد وقع صدى البلد الإخبارى، متوسط أسعار الوحدات السكنية "شقق، وفيلات"بمنطقة المعادى، بمتوسط عام 6750 جنيه للمتر بالشقق، ونحو 15 ألف جنيه لسعر المتر فيلات.
وسجلت حدائق المعادى أقل سعر فى المتوسط للمتر، حيث سجلت نحو 3500 جنيه للمتر فى المتوسط للوحدات السكنية، وسجلت منطقة الوحدات السكنية القريبة من طريق الاتوستراد سعر 5000 جنيه للمتر فى المتوسط، ثم منطقتى دائرى المعادى وزهراء المعادى بمتوسط 6500 جنيه للمتر.
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