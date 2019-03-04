أهلي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 03-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -6.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 241.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 253.90 من جديد استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 241.00 ومستوى المقاومة 257.00 .
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