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شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يخترق سقف قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.76% بما يعادل 0.38 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.98 ، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.70 ومستوى المقاومة 14.60 .
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