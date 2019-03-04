شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.20 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 17.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.50 .