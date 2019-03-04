شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.60 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 12.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 12.50 .