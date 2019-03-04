- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.60 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 12.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 12.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر المستثمرون يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.