شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني ينخفض على اثر ثبات مقاومة محورية – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 890.00 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.58% بما يعادل -14.00 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 890.00 من جديد استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 860.00 ومستوى المقاومة 890.00 .

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